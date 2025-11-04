كاتس يعين إيتاي أوفير في منصب المدعي العام العسكري

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن وزير الدفاع يسرائيل كاتس عيّن إيتاي أوفير خلفًا للمدعية العامة العسكرية العامة المستقيلة.

وأمس الاثنين، ألقت الشرطة الإسرائيلية، القبض على المدعية العسكرية المنتهية ولايتها اللواء يفعات تومر يروشالمي بتهمة عرقلة سير التحقيق.

وكانت المدعية العسكرية العامة في إسرائيل قد قدمت استقالتها من منصبها لقائد هيئة أركان الجيش إيال زمير عقب ثبوت تورطها بتسرب مقطع فيديو لتعذيب أسير فلسطيني في معتقل سدي تيمان.

وسابقًا، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، عزل المدعية العسكرية العامة من منصبها للاشتباه في تسريبها مقطع فيديو يظهر اعتداء وحشيا على أسير فلسطيني العام الماضي.

وقال كاتس: "إن يروشالمي لن تعود إلى منصبها لتورطها في تسريب المقطع المصور عن معتقل سدي تيمان"، مضيفا: "أن كل من ساهم في التشهير الدموي بالجنود في قضية سدي تيمان سيحاكم".

والصيف الماضي، نشرت القناة 12 مقطعا مصورا يوثق اعتداء جنود إسرائيليين جنسيا على أسير فلسطيني في معسكر سدي تيمان في صحراء النقب، مما أثار موجة غضب عارم على وسائل التواصل الاجتماعي.