انهيار جليدي يودي بحياة سبعة متسلقين في نيبال

كاتمندو- (د ب أ)

كرت تقارير إعلامية أن سبعة متسلقين لقوا حتفهم عقب وقوع انهيار جليدي في جبل يالونج ري بشرق نيبال صباح أمس الاثنين.

ونقلت صحيفة كاتمندو بوست عن نائب رئيس الشرطة جيان كومار ماهاتو القول إن الضحايا كانوا جزءا من مجموعة استكشافية تتألف من 15 شخصا. ومن بين الضحايا متسلق من كل من كندا وإيطاليا، بالإضافة إلى شخصين من نيبال.

وأضاف ناهاتو أن الطقس السيئ وضعف الرؤية أعاقا عمليات البحث. وقد تم نشر رجال الشرطة والجنود للمساعدة في عمليات البحث.

وعلاوة على خمسة متسلقين أجانب، يتردد أن المجموعة كانت تضم 10 مرشدين وحمالين نيباليين ، ولا يزال العديد منهم مفقودين.