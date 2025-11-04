إعلان

الجيش الإسرائيلي ينسف منزلاً في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان

كتب : مصراوي

09:37 ص 04/11/2025

الجيش الإسرائيلي

بيروت- (د ب أ)

أقدم الجيش الإسرائيلي على عملية نسف منزلٍ، بعد منتصف ليل الاثنين، في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان.

ونسف الجيش الإسرائيلي عند الساعة الأولى من بعد منتصف الليل منزلاً في محلة كروم المراح في بلدة ميس الجبل في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية بينها وبين لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر من العام الماضي، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير، وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان.

كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

الجيش الإسرائيلي بلدة ميس جنوب لبنان

