كوريا الجنوبية تُعزي نظيرتها الشمالية في وفاة رئيس البرلمان السابق



وكالات

قدم وزير الوحدة الكوري الجنوبي جونج دونج-يونج، تعازيه في وفاة كيم يونج-نام، الرئيس السابق للجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى الكوري الشمالي.

وأفادت وكالة الأبناء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، أن كيم توفي في اليوم السابق متأثرا بفشل العديد من أعضائه بسبب تسمم مرتبط بإصابته بالسرطان.

وكان كيم يُعاني من سرطان القولون والمستقيم منذ يونيو من العام الماضي.

وقال جونج في رسالة صدرت إلى الصحافة نيابة عن الحكومة: "أعرب عن التعازي في وفاة كيم الذي ساهم في تطوير العلاقات بين الكوريتين".

وتذكر جونج زيارة كيم إلى كوريا الجنوبية بقيادة الوفد الكوري الشمالي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بيونج تشانج عام 2018، مشيرا إلى أن الزيارة ساعدت في فتح الحوار بين الكوريتين في ذلك الوقت.

وقال الوزير، إنه التقى بكيم مرتين أيضا في بيونج يانج في عامي 2005 و2018، حيث أجريا مناقشات هادفة حول السلام وتطوير العلاقات بين الكوريتين.

وقال مسؤول بالوزارة، إن الحكومة أصدرت التعازي باسم الوزير، بدلا من إرسالها مباشرة إلى كوريا الشمالية، حيث لا تزال خطوط الاتصال مع بيونج يانج متوقفة.

وأعلنت كوريا الشمالية، أنها ستقيم جنازة رسمية لكيم يونج-نام اليوم الثلاثاء، وسيتم نقل نعشه لدفنه يوم الأربعاء.

وزار الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون نعشه صباح الثلاثاء لتقديم تعازيه الحارة، وفقا لوسائل الإعلام الرسمية بكوريا الشمالية، وفقا لروسيا اليوم.