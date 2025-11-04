

وكالات

أعلنت كوريا الشمالية، الثلاثاء، عن وفاة رئيس البرلمان السابق في كوريا الشمالية "كيم يونج-نام"، الذي قاد الدبلوماسية في بيونج يانج على مدى عقود، عن عمر يناهز 97 عاما.

وشارك الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون بمراسم العزاء، مرتديا بدلة رسمية وربطة عنق سوداء، مع مجموعة من المسؤولين، وفق صورة نشرتها وكالات الأنباء الكورية.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، إن كيم زار نعش كيم يونج-نام، الرئيس السابق للجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى، في بيونج يانج في الساعة الواحدة صباح يوم 4 نوفمبر 2025، وأعرب الزعيم كيم عن تعازيه الحارة لوفاته.

توفي كيم يونج-نام في اليوم السابق عن عمر ناهز 97 عاما متأثرا إصابته بالسرطان، وقد قررت اللجنة الدائمة للبرلمان ومجلس الوزراء إقامة جنازة رسمية له ليوم الثلاثاء، وسيتم نقل نعشه لدفنه يوم الأربعاء.

وتتألف لجنة الجنازة الرسمية من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون، ورئيس الوزراء باك تيه-سونج، ورئيس اللجنة الدائمة للبرلمان الحالي تشوي ريونج-هيه، ومسؤولين آخرين.

يشار إلى أن كيم يونج-نام شغل مناصب دبلوماسية رفيعة المستوى خلال فترات حكم مؤسس الدولة كيم إيل-سونج والزعيم الراحل كيم جونج-إيل والزعيم الحالي كيم جونج-أون.

وفي عهد كيم جونج-إيل، تولى رئيس اللجنة الدائمة البرلمانية السابق معظم المهام الدبلوماسية على مستوى القمة نيابة عن الزعيم، الذي كان يميل إلى الابتعاد عن الشؤون الخارجية، ليعد عمليا ممثل كوريا الشمالية على الساحة الدولية.

وقد زار كيم يونج-نام كوريا الجنوبية بصفته رئيسًا للوفد الكوري الشمالي إلى دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2018 في بيونجتشانج بكوريا الجنوبية.

وقد تقاعد من الخدمة العامة بعد مسيرة استمرت 6 عقود في عام 2019 عن عمر يناهز 91 عاما.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية: "الرفيق "كيم يونج-نام"، الثوري من الجيل القديم الذي ترك إنجازات استثنائية في تاريخ تطور حزبنا وبلدنا، انتهت حياته النبيلة عن عمر يناهز 97 عاما"، وفقا لروسيا اليوم.