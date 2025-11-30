رئيس كولومبيا: إغلاق أمريكا مجال فنزويلا الجوي غير قانوني

أكد رئيس كولومبيا جوستافو بيترو، رفضه لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إغلاق المجال الجوي لدولة فنزويلا.

وقال بيترو، في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، إن إغلاق مجال فنزويلا الجوي غير قانوني وعلى المنظمة الدولية للطيران المدني عقد اجتماع لإدانته.

وأوضح رئيس كولومبيا، أنه لا تفويض من مجلس الأمن لإجراءات عسكرية ضد فنزويلا، ولا إذن من الكونجرس الأمريكي بالتدخل المسلح.

ومن جانبها، طالبت الحكومة الفنزويلية من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب احترام مجالها الجوي، عقب إعلانه إغلاق المجال الجوي فوق فنزويلا.

وقالت الحكومة الفنزويلية في بيان أمس السبت، أن فنزويلا لن تقبل بأي أوامر أو تهديدات أو تدخلات صادرة عن أي قوة أجنبية.

وأشارت الحكومة الفنزويلية، إلى أنه لا يوجد أي كيان غير المؤسسات الفنزويلية يملك سلطة التدخل في استخدام المجال الجوي لها.

ولفت البيان الفنزويلي أيضا إلى أن التحركات العسكرية الأمريكية تشكل تهديدًا لمنطقة الكاريبي ومنطقة شمال أمريكا الجنوبية.