إعلان

جنازة ثم فرح فمأساة.. سيدة جزائرية تعود للحياة قبل دفنها وتموت مجدداً بعد ساعات

كتب : محمد جعفر

10:20 م 03/11/2025

سيدة جزائرية تعود للحياة قبل دفنها وتموت مجدداً بع

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت ولاية الشلف غرب الجزائر واقعة غريبة أثارت دهشة السكان، بعدما تحولت جنازة إلى لحظة فرح مفاجئة إثر عودة سيدة للحياة قبيل دفنها بدقائق.

فقد أعلنت عائلة السيدة وفاتها في بلدية الزبوجة، وبدأت بالتحضير لمراسم الدفن بمقبرة بن يزة، وعند توجههم إلى المستشفى لاستلام الجثمان، كانت الصدمة حين فوجئوا بأنها استعادت وعيها وما زالت على قيد الحياة.

انتشر الخبر سريعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود الفعل بين من رأى أن ما حدث نتيجة تسرّع في إعلان الوفاة، ومن حمّل المستشفى مسؤولية التقصير في التحقق من حالتها الصحية.

لكن الفرحة لم تدم طويلاً، إذ فارقت السيدة الحياة مجدداً بعد ساعات قليلة من عودتها المفاجئة، لتتحول البهجة إلى حزن عميق بين أسرتها وأهالي المنطقة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجزائر ولاية الشلف سيدة جزائرية تعود للحياة قبل دفنها

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

المتحف المصري الكبير.. فيديو مذهل لقاعة توت عنخ آمون قبل فتحها للجمهور
أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير