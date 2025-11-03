شهدت ولاية الشلف غرب الجزائر واقعة غريبة أثارت دهشة السكان، بعدما تحولت جنازة إلى لحظة فرح مفاجئة إثر عودة سيدة للحياة قبيل دفنها بدقائق.

فقد أعلنت عائلة السيدة وفاتها في بلدية الزبوجة، وبدأت بالتحضير لمراسم الدفن بمقبرة بن يزة، وعند توجههم إلى المستشفى لاستلام الجثمان، كانت الصدمة حين فوجئوا بأنها استعادت وعيها وما زالت على قيد الحياة.

انتشر الخبر سريعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتباينت ردود الفعل بين من رأى أن ما حدث نتيجة تسرّع في إعلان الوفاة، ومن حمّل المستشفى مسؤولية التقصير في التحقق من حالتها الصحية.

لكن الفرحة لم تدم طويلاً، إذ فارقت السيدة الحياة مجدداً بعد ساعات قليلة من عودتها المفاجئة، لتتحول البهجة إلى حزن عميق بين أسرتها وأهالي المنطقة.