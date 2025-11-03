بسبب الذهب وسرقة سجادات فاخرة.. الرئيس الإيراني مهدد بالإعدام |تفاصيل

وكالات

كشف النائب الإيراني كامران غضنفري عن تقديمه ثمانية ملفات إلى القضاء الإيراني تتضمن اتهامات فساد مالي وإداري ضد الرئيس الأسبق حسن روحاني. وقال غضنفري إن التهم تتراوح بين "الإفساد في الأرض" و"الإخلال الكبير بالنظام الاقتصادي للدولة"، حيث شملت تبديد عشرات المليارات من الدولارات وتدمير احتياطات الذهب في البنك المركزي خلال فترة رئاسة روحاني الثانية، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني ينتظر حكمًا بالإعدام بحق روحاني في حال ثبتت صحة هذه التهم.

وتطرق غضنفري إلى قضية أخرى تتعلق بسرقة 48 سجادة فاخرة من قصر سعد آباد، والتي لم يتم الفصل فيها قضائيًا حتى الآن، مؤكدًا أهمية اطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات في هذه القضية.

وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، اتهم غضنفري روحاني ووزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف بمحاولة الإضرار بعلاقات إيران مع كل من الصين وروسيا، وبتحميل موسكو مسؤولية ما وصفه بـ "خيانة الاتفاق النووي".

وأكد غضنفري أن البرلمان الإيراني يرفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية، مشددًا على قوة العلاقات الودية مع روسيا في مجالات السياسة والاقتصاد والعسكرية، وأكد أن البرلمان يتصدى فقط لما وصفه بـ "أكاذيب" ظريف وليس ضد روسيا.