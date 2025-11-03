إعلان

بسبب الذهب وسرقة سجادات فاخرة.. الرئيس الإيراني مهدد بالإعدام |تفاصيل

كتب : مصراوي

06:38 م 03/11/2025

النائب الإيراني كامران غضنفري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

كشف النائب الإيراني كامران غضنفري عن تقديمه ثمانية ملفات إلى القضاء الإيراني تتضمن اتهامات فساد مالي وإداري ضد الرئيس الأسبق حسن روحاني. وقال غضنفري إن التهم تتراوح بين "الإفساد في الأرض" و"الإخلال الكبير بالنظام الاقتصادي للدولة"، حيث شملت تبديد عشرات المليارات من الدولارات وتدمير احتياطات الذهب في البنك المركزي خلال فترة رئاسة روحاني الثانية، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني ينتظر حكمًا بالإعدام بحق روحاني في حال ثبتت صحة هذه التهم.

وتطرق غضنفري إلى قضية أخرى تتعلق بسرقة 48 سجادة فاخرة من قصر سعد آباد، والتي لم يتم الفصل فيها قضائيًا حتى الآن، مؤكدًا أهمية اطلاع الرأي العام على نتائج التحقيقات في هذه القضية.

وفيما يتعلق بالعلاقات الخارجية، اتهم غضنفري روحاني ووزير الخارجية السابق محمد جواد ظريف بمحاولة الإضرار بعلاقات إيران مع كل من الصين وروسيا، وبتحميل موسكو مسؤولية ما وصفه بـ "خيانة الاتفاق النووي".

وأكد غضنفري أن البرلمان الإيراني يرفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية، مشددًا على قوة العلاقات الودية مع روسيا في مجالات السياسة والاقتصاد والعسكرية، وأكد أن البرلمان يتصدى فقط لما وصفه بـ "أكاذيب" ظريف وليس ضد روسيا.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حسن روحاني النائب الإيراني كامران غضنفري فساد مالي وإداري قصر سعد آباد إيران الاتفاق النووي البرلمان الإيراني

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

أمطار ورعد وبرق.. الطقس السيئ يضرب الإسكندرية- صور
سعر الذهب اليوم في مصر يقفز بحلول التعاملات المسائية
الأرصاد تصدر بيانا عاجلا بشأن تكاثر السحب الرعدية
"تريلا عجنت عربيات ملاكي".. 20 صورة ترصد حادث نفق الأوتوستراد المروع
لزيارة الأقارب وأداء العمرة.. السعودية تطلق تأشيرة إلكترونية جديدة: كيف تحصل عليها وأسعارها
النقل تدرس مد الخط الثاني للمترو حتى الدائري للربط مع الأتوبيس الترددي
طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير