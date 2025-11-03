مسيرات الدعم السريع تقصف بلدتي كرنوي والطينة في شمال دارفور

وكالات

صرح مصدر عسكري سوداني لقناة الجزيرة اليوم الإثنين، بأن مسيرات قوات الدعم السريع قصفت بلدتي كرنوي والطينة في شمال دارفور بالسودان.

وأكد المصدر العسكري، أنه قتل نحو 30 مدنيا وأصيب 40 آخرين، في استهداف مسيرة الدعم السريع لقرية اللويب قرب مدينة الأبيض بشمال كردفان غربي السودان.

وفي وقت سابق، قالت هيئة عالمية معنية بأزمات الغذاء اليوم الإثنين، إن المجاعة امتدت إلى منطقتين بالسودان التي مزقتها الحرب، بما في ذلك مدينة رئيسية في دارفور حيث قامت القوات شبه العسكرية هناك بعمليات نهب وقتل على مدار الأسبوع الماضي.

وقالت هيئة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي إنه جرى رصد المجاعة في مدينة الفاشر بدارفور ومدينة كادوجلي في ولاية جنوب كردفان.

وأشار احدث تقرير للهيئة الذي صدر اليوم الإثنين إلى أن 20 منطقة أخرى في دارفور وكردفان حيث اشتد القتال في الشهور الأخيرة، معرضون لخطر المجاعة.