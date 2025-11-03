رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن في مرحلة انتقالية وتغيير منهجي حاسم

وكالات

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير: "نحن في مرحلة انتقالية جديدة وتغيير منهجي حاسم".

وأضاف زامير، اليوم الاثنين، أن المعركة في بعض الجبهات تستمر بكثافة أقل، مما يسمح للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للمرحلة التالية، وفق قوله.

وتابع: "إما أن تشهد المرحلة المقبلة استقرارًا أو عودة للحرب ومواصلة السعي لتحقيق النصر".

وفي وقتٍ سابق، اجتمع رئيس الأركان إيال زامير، مع كبار ضباط النيابة العسكرية لإجراء نقاش قيادي على خلفية الأحداث الصعبة التي وقعت مساء أمس والأيام القليلة الماضية.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن رئيس الأركان أبلغ الضباط أن أحداث الأيام القليلة الماضية أضرت بشكل خطير بثقة الجيش الإسرائيلي والجمهور في نظام القضاء العسكري.