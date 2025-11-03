إعلان

رئيس الأركان الإسرائيلي: نحن في مرحلة انتقالية وتغيير منهجي حاسم

كتب : مصراوي

11:04 ص 03/11/2025

إيال زامير

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير: "نحن في مرحلة انتقالية جديدة وتغيير منهجي حاسم".

وأضاف زامير، اليوم الاثنين، أن المعركة في بعض الجبهات تستمر بكثافة أقل، مما يسمح للجيش الإسرائيلي بالاستعداد للمرحلة التالية، وفق قوله.

وتابع: "إما أن تشهد المرحلة المقبلة استقرارًا أو عودة للحرب ومواصلة السعي لتحقيق النصر".

وفي وقتٍ سابق، اجتمع رئيس الأركان إيال زامير، مع كبار ضباط النيابة العسكرية لإجراء نقاش قيادي على خلفية الأحداث الصعبة التي وقعت مساء أمس والأيام القليلة الماضية.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، بأن رئيس الأركان أبلغ الضباط أن أحداث الأيام القليلة الماضية أضرت بشكل خطير بثقة الجيش الإسرائيلي والجمهور في نظام القضاء العسكري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الجيش الإسرائيلي إيال زامير

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

طريقتان لحجز التذاكر.. مواعيد زيارة المتحف المصري الكبير
الإيجار القديم.. رئيس الوزراء يصدر قرارًا جديدًا يُطبق 5 نوفمبر
سعر الذهب اليوم في مصر ببداية تعاملات الاثنين
حالة الطقس.. الأرصاد: سحب رعدية ممطرة بهذه المناطق الساعات المقبلة