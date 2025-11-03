إسرائيل تكشف عن هوية جثث الأسرى الثلاثة التي سلمتها كتائب القسام



وكالات

كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن هوية الجثث الثلاث التي سلمتها "كتائب القسام" لقوات الجيش.

قال مكتب نتنياهو في بيان، إنه تم التعرف على هوية الجثث وهي تعود للأسرى العقيد آساف حمامي، والرقيب أول عوز دانيئيل، والنقيب عومر ماكسيم ناؤترا، بعد إجراء اختبارات في المركز الوطني للطب الشرعي.

وأضاف البيان: "تشارك حكومة إسرائيل حزن عميق لعائلات حمامي ونوطرة ودانيال وجميع عائلات المختطفين الذين سقطوا"، مؤكدا أن الحكومة ودولة إسرائيل بأكملها مصممون وملتزمون ويعملون بلا كلل لإعادة جميع المختطفين حتى يحصلون على دفن لائق في بلادهم.

بدوره، قال الجيش الإسرائيلي في بيان: "بعد استكمال عملية التشخيص من قبل المعهد الوطني للطب الشرعي بالتعاون مع شرطة إسرائيل والحاخامية العسكرية، أبلغ مندوبو الجيش عائلات المختطفين العقيد أساف حمامي، النقيب عومر ماكسيم ناؤترا، والرقيب أول عوز دانيئيل، بأن جثامين أبنائهم أعيدت إلى البلاد لمواراة الثرى".

وأوضح البيان: "أن العقيد حمامي الذي كان قائدا للواء الجنوبي في فرقة غزة، سقط أثناء قتاله في كيبوتس نيريم صباح يوم السابع من أكتوبر 2023".

وتابع: "أما النقيب ناؤترا، سقط خلال معركة الدفاع عن بلدات غلاف غزة صباح يوم السابع من أكتوبر 2023، والرقيب أول دانيئيل، فقد سقط خلال معركة الدفاع عن بلدات غلاف غزة صباح يوم السابع من أكتوبر 2023. وقد اختطفت حماس الجثث الثلاث"، وفقا لروسيا اليوم.

كانت كتائب القسام أعلنت أنها ستسلم الجثث الثلاث التي تم العثور عليها جنوب القطاع.

وحمامي، هو العسكري الأعلى رتبة من بين أسرى الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، وقد أعلنت إسرائيل في 2 ديسمبر 2023 أنه قتل في اشتباكات مع مقاتلي القسام في كيبوتس نيرعام في 7 أكتوبر.

غير أن كتائب القسام بثت يوم 25 مايو 2024 تسجيلا مصورا أكدت فيه أن قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة أسير لديها، وأنه أصيب في هجوم 7 أكتوبر.

وأقيمت لأساف حمامي جنازة رمزية في مقبرة كريات شاؤول بتل أبيب حضرها كبار القادة العسكريين والسياسيين في إسرائيل، بينهم قائد فرقة غزة العميد آفي روزنفيلد ووزير الدفاع آنذاك يوآف غالانت، وفقا لروسيا اليوم.