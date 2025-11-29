إعلان

ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الطينية في سريلانكا إلى 132

كتب : مصراوي

05:30 م 29/11/2025

الفيضانات في سريلانكا

كولومبو(سريلانكا)- (أ ب)

قال مسؤولون اليوم السبت إن حصيلة الوفيات جراء الفيضانات العارمة والانهيارات الطينية التي تسبب بها الإعصار ديتواه في سريلانكا ارتفعت إلى 132 قتيلا، فيما لا يزال 176 شخصا في عداد المفقودين.

وذكر مركز إدارة الكوارث في هذا البلد الواقع بجنوب آسيا أن نحو 78 ألف شخص قد اضطروا للنزوح ويقيمون في ملاجئ مؤقتة.

ومن المتوقع ارتفاع حصيلة القتلى. وأظهرت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت العديد من المناطق المتضررة بسبب الانهيارات الطينية التي حدثت الليلة الماضية ولم تصل إليها السلطات بعد.

وتتعرض سريلانكا لطقس سيء منذ الأسبوع الماضي وازدادت الظروف سوءا أمس الأول الخميس، مع هطول أمطار غزيرة أغرقت المنازل والحقول والطرق وتسببت في انهيارات أرضية لاسيما في منطقة التلال الوسطى المشهورة بزراعة الشاي.

وأغلقت الحكومة المدارس والمكاتب وأرجأت الاختبارات.

