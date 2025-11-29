هونج كونج: حريق الأبراج يثير تساؤلات حول الفساد والإهمال

هونج كونج- (أ ب)

آثار الحريق الأكثر دموية في هونج كونج منذ عقود تساؤلات بشأن الفساد والإهمال في أعمال تجديد المجمع السكني، حيث لقي 128 شخصا على الأقل حتفهم.

وكان حريق هائل قد اندلع في مجمع وانج فوك كورت السكني في الضواحي الشمالية من هونج كونج، بعد ظهر الأربعاء الماضي، حيث غطت ألسنة اللهب سبعة من الأبراج الثمانية.

وكان المجمع يسكنه حوالي 4800 ساكن، وأبدى بعضهم مخاوف بشأن السلامة بشأن أعمال التجديد قبل أكثر من عام من الحريق.

وطبقا لوثائق استعرضتها وكالة أسوشيتد برس(أ ب)، فإن بعض السكان في المجمع السكني أثاروا مخاوف تتعلق بالسلامة لدى سلطات هونج كونج بشأن مواد السقالات التي تم استخدامها في مشروع التجديد، تحديدا فيما يتعلق بالشبكة التي كانت تغطي السقالات.

وأكدت وزارة العمل في هونج كونج في بيان اليوم السبت أنها حصلت على مثل تلك الشكاوي، مضيفة أن المسؤولين نفذوا 16 عملية تفتيش لمشروع تجديد مبنى وانج فوك كورت السكني، منذ يوليو 2024، وحذروا المقاولين عدة مرات، كتابة بضرورة ضمان استيفائهم لمتطلبات السلامة من الحرائق، بل أن المدينة أجرت عملية تفتيش قبل أسبوع واحد فقط من الحريق.

وقالت وزارة العمل إنها راجعت شهادة جودة المنتج للشبكة وأنها تتماشى مع المعايير.

وقالت وزارة العمل في وقت لاحق اليوم السبت إنه تم رفع ثلاث دعاوي قضائية ضد شركة بناء بسبب انتهاكات قواعد السلامة للعمل على ارتفاعات في البناء وأدت الإدانات في حالتين إلى غرامات بلغت قيمتها الإجمالية 850 ألف دولار أمريكي.