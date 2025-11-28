لبنان تقدم شكوى لمجلس الأمن ضد إسرائيل لبنائها جدارين داخل حدودها

قال وزير الخارجية اللبناني، يوسف رجّي، إن لبنان دخل مرحلة إصلاح جدّية تقوم على احتكار السلاح بيد الدولة وترسيخ السيادة على كامل أراضيها.

وأشار وزير الخارجية اللبناني، في بيان له إلى أنه أكد خلال اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط، أنه لم يعد مقبولا بعد اليوم وجود أي تنظيمات مسلّحة في لبنان خارج سلطة الدولة.

وأكد الوزير اللبناني، أن بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، رداً على قيام إسرائيل ببناء جدارين إسمنتيين داخل الحدود اللبنانية.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية اللبنانية، إنها بناءً على تعليمات من الحكومة اللبنانية، قدمت شكوى إلى مجلس الأمن الدولي رداً على قيام إسرائيل بانتهاك جديد وخطير لسيادة لبنان، يضاف إلى سلسلة انتهاكاتها العديدة وخروقاتها المستمرة، ويتمثل ببنائها جدارين إسمنتيين عازلين على شكل حرف (تي) في جنوب غرب بلدة يارون وجنوب شرقها داخل الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن بناء الجدارين اللذين وثقت وجودهما قوات اليونيفيل يؤدي إلى قضم أراضٍ لبنانية إضافية، ويشكل خرقاً للقرار 1701 لعام 2006.

وطالبت الوزارة مجلس الأمن والأمانة العامة للأمم المتحدة بالتحرك العاجل لردع إسرائيل عن انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.

وجددت الحكومة اللبنانية في الشكوى استعدادها للدخول في مفاوضات مع إسرائيل لإزالة الاحتلال ووقف الاعتداءات.