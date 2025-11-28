إعلان

أول رد رسمي من سوريا على الهجوم الإسرائيلي في بيت جن

كتب : مصراوي

02:07 م 28/11/2025

وزارة الخارجية والمغتربين السورية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أدانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي "الغادر" على بلدة بيت جن الذي استهدف المدنيين الآمنين.

وقالت الخارجية السورية، في بيان اليوم الجمعة على حسابها بمنصة "إكس"، "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداء الإجرامي الذي قامت به دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال توغلها داخل أراضي بلدة بيت جن في ريف دمشق واعتدائها السافر على الأهالي وممتلكاتهم".

وأكدت الوزارة، أن ما جرى في بيت جن "جريمة متكاملة الأركان" ولسوريا كامل الحق في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل المشروعة وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحمّلت سوريا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الخطير وما نجم عنه من ضحايا ودمار، معتبرة أن استمرار هذه الاعتداءات الإجرامية يأتي في سياق سياسة ممنهجة لزعزعة الأوضاع وفرض واقع عدواني بالقوة.

وشددت الخارجية السورية، على أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي ويستوجب موقفًا دوليًا حازمًا لوقف هذه الانتهاكات.

وأفادت مصادر في محافظة ريف دمشق، اليوم، بوقوع 13 شهيدًا وأكثر من 25 مصابًا، بينهم 4 في حالة حرجة، في قصف إسرائيلي استهدف بلدة بيت جن بريف دمشق، وجاء ذلك بالتزامن مع توغل دورية عسكرية إسرائيلية داخل البلدة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية السورية العدوان الإسرائيلي العدوان الإسرائيلي على بلدة بيت جن سوريا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

حريق ضخم يلتهم ستوديو مصر بالمريوطية.. والحماية المدنية تحاول السيطرة
"لما جالي الدور عيطت".. بطلة "كارثة طبيعية" تتحدث لمصراوي عن كواليس المسلسل
بعد فيديو "استغاثة معلمة من طلاب".. تعليم الإسكندرية تُصدر بيانًا عاجلًا (صور)