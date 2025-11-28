أول رد رسمي من سوريا على الهجوم الإسرائيلي في بيت جن

وكالات

أدانت وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي "الغادر" على بلدة بيت جن الذي استهدف المدنيين الآمنين.

وقالت الخارجية السورية، في بيان اليوم الجمعة على حسابها بمنصة "إكس"، "تدين الجمهورية العربية السورية بأشد العبارات الاعتداء الإجرامي الذي قامت به دورية تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال توغلها داخل أراضي بلدة بيت جن في ريف دمشق واعتدائها السافر على الأهالي وممتلكاتهم".

وأكدت الوزارة، أن ما جرى في بيت جن "جريمة متكاملة الأركان" ولسوريا كامل الحق في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل المشروعة وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وحمّلت سوريا سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن هذا العدوان الخطير وما نجم عنه من ضحايا ودمار، معتبرة أن استمرار هذه الاعتداءات الإجرامية يأتي في سياق سياسة ممنهجة لزعزعة الأوضاع وفرض واقع عدواني بالقوة.

وشددت الخارجية السورية، على أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية يشكل تهديدًا خطيرًا للسلم والأمن الإقليمي ويستوجب موقفًا دوليًا حازمًا لوقف هذه الانتهاكات.

وأفادت مصادر في محافظة ريف دمشق، اليوم، بوقوع 13 شهيدًا وأكثر من 25 مصابًا، بينهم 4 في حالة حرجة، في قصف إسرائيلي استهدف بلدة بيت جن بريف دمشق، وجاء ذلك بالتزامن مع توغل دورية عسكرية إسرائيلية داخل البلدة.