قال مدير مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان في فلسطين، أجيث سانجاي، إن مقتل فلسطينيين في جنين برصاص إسرائيليين أحد أشكال القتل خارج القانون.

وأوضح أجيث سانجاي في تصريح لقناة الجزيرة، أن إسرائيل تفرض قيودا على التنقل بالضفة الغربية، وعلى العالم الضغط لوقف الانتهاكات الإسرائيلية.

وطالب مدير مكتب المفوضية الأممية، من المجتمع الدولي محاسبة إسرائيل على جرائمها في غزة والضفة وبيانات الإدانة ولم تعد كافية.

ودعا مدير مكتب المفوضية الأممية ‏بفلسطين، دول العالم بفرض حظر على تصدير السلاح لإسرائيل.

وفي وقت سابق، أعدمت قوات الاحتلال شابين في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة، عقب تسليم نفسيهما إلى قواتها.

وساند وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، مقتل الشابين، قائلا:"بكل قوة أساند جنود الاحتلال الذين أطلقوا النار على شابين أعزلين خرجا من مبنى في جنين".