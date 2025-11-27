إعلان

عودة الكهرباء لوضعها الطبيعي خلال 48 ساعة في إقليم كردستان العراق

كتب : مصراوي

03:39 م 27/11/2025

عودة الكهرباء

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بغداد- (د ب أ)

صرح كمال محمد وزير الكهرباء في حكومة إقليم كردستان العراق اليوم الخميس بأن الهجوم على حقل كومور الغازي في محافظة السليمانية أدى إلى خروج ما بين 2700 إلى 3000 ميجاواط من منظومة الطاقة الكهربائية في الإقليم كردستان وأن الكمية المتبقية من الإنتاج تتراوح بين 1100 و1300 ميجاواط.

وقال وزير كهرباء الاقليم، في مؤتمر صحفي اليوم ، إن الطاقة الكهربائية في الإقليم ستعود إلي وضعها الطبيعي خلال 48 ساعة المقبلة وحالياً يمكن توفير من ست إلى ثماني ساعات كهرباء .

وتعرض حقل كومور الغازي بقضاء جمجمال في السليمانية، إلى هجوم صاروخي الليله الماضية تسبب في اندلاع حريق كبير بمستودع تمكنت فرق الإطفاء من إخماده صباح اليوم.

وكانت حكومة إقليم كردستان أعلنت أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني أدان فيه الهجوم على حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية /350كم شمالي العراق/.

وذكرت وسائل إعلام كردية أنه تقرر خلال الاتصال الهاتفي تشكيل لجنة تحقيق مشتركة تباشر عملها في أقرب وقت ممكن للعثور على المهاجمين وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم للعدالة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

كمال محمد عودة الكهرباء إقليم كردستان العراق

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تستثمر أموالك مع الحكومة بسعر عائد يفوق البنوك؟
3 فرص تغير السوق.. كيف تستفيد مصر من حظر أوروبا سيارات البنزين؟
حُطام الحرب الغارقة في مصر.. فصل من سجلات الحرب العالمية الثانية
هاجمت الإمارات وهددت أمريكا.. أول بيان من الإخوان على قرار ترامب