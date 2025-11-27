إصابة 25 فلسطينيا خلال العملية الإسرائيلية المستمرة بشمال الضفة

رام الله- (د ب أ)

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الخميس، تعامل طواقمه مع 25 إصابة اعتداء بالضرب، خلال اقتحام القوات الإسرائيلية محافظة طوباس بشمال الضفة الغربية المستمر منذ الليلة قبل الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) عن مدير الهلال الأحمر في طوباس نضال عودة قوله إن من بين الإصابات مواطنين كان الاحتلال احتجزهم وحقق معهم واعتدى عليهم قبل الإفراج عنهم.

ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته في محافظة طوباس، لليوم الثاني على التوالي، وسط فرض حظر للتجول وانتشار مكثف لقواته في غالبية مناطق المحافظة.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة بأن "قوات الاحتلال ما زالت تداهم العديد من منازل المواطنين في أغلب مناطق محافظة طوباس، وتحتجز العديد من المواطنين وتقتادهم إلى مراكز التحقيق الميداني، حيث زاد عدد المحتجزين حتى الآن عن 100 محتجز، نصفهم من بلدة طمون".

وأضاف أنه تم الإفراج عن 27 من المعتقلين في ساعة متأخرة من الليل، وبقي عدد منهم مكبل اليدين بعد الإفراج حتى وصولهم إلى منازلهم، مؤكدا أن "قوات الاحتلال تعتدي على العديد من المواطنين وتنكل بهم خلال مداهمة منازلهم عدا عن تدمير محتويات المنازل".

وتشهد محافظة طوباس عملية عسكرية كبيرة وواسعة، لليوم الثاني على التوالي تشارك فيها قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي برفقة جرافات ثقيلة وطائرات مروحية أطلقت أطلقت النيران بشكل عشوائي في أجواء المحافظة.

كما تواصل القوات الإسرائيلية إغلاق المداخل الرئيسية للمحافظة بالسواتر الترابية، بالإضافة إلى إغلاق العديد من الطرق الفرعية، فيما تشهد أجواء المحافظة تحليقا مكثفا لطائرات الاستطلاع المسيرة.

ووفق الوكالة، "تتعرض ممتلكات المواطنين لأعمال تخريب وتدمير خلال الاقتحام المتواصل، فيما تشهد أجزاء من المنطقة الشرقية في بلدة طمون انقطاعا للمياه بسبب اعتداء قوات الاحتلال على خطوط المياه في المنطقة".