ميانمار: عفو لآلاف السجناء السياسيين قبيل الانتخابات

نايبيداو- (أ ب)

أعلنت وسائل إعلام رسمية، الأربعاء، أن السلطات في ميانمار منحت عفوا لأكثر من ثلاثة آلاف سجين سياسي ممن احتجزوا لمعارضتهم حكم الجيش، وأسقطت التهم عن أكثر من 5500 آخرين قبل الانتخابات المقررة الشهر المقبل.

وقال مسؤول في سجن إنسين بمدينة يانجون، تحدث لوكالة أسوشيتد برس اليوم الخميس بشرط عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتصريح، إن عمليات الإفراج ستبدأ اليوم، لكنه لم يقدم أعداد المفرج عنهم أو أسمائهم، مشيرا إلى أن عمليات العفو في مرات سابقة كانت تستغرق عدة أيام.

وخارج سجن إنسين، الذي كان لعقود منشأة الاحتجاز الرئيسية للسجناء السياسيين، تجمع العشرات صباح الخميس لاستقبال أقاربهم وأصدقائهم الذين سيتم إطلاق سراحهم بموجب العفو.

ولم يتضح على الفور ما إذا كان العفو سيشمل الزعيمة السابقة أون سان سو تشي، التي تحتجز شبه معزولة منذ انقلاب الجيش في فبراير2021.