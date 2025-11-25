قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، إنه سيطلق مع تركيا والولايات المتحدة مجموعة عمل من أجل تحقيق ضمانات أمنية لفترة ما بعد الحرب في أوكرانيا.

وأشار ماكرون، إلى أنه سينسق مع الدول الأوروبية الحليفة لاستخدام الأموال الروسية المجمدة، مؤكدا أنه يجب استمرار دعم كييف والسعي لبحث التوصل إلى سلام والضغط على روسيا بالعقوبات لدفعها نحو تفاوض جدي.

وأكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنسكي، استعداد كييف للمضي قدما مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأوروبا نحو إطار لاتفاق سلام.

وأوضح زيلنسكي، أنه مستعد لبحث القضايا الحساسة مع الرئيس الأمريكي بشأن اتفاق السلام، مشيرا إلى أنه يجب إشراك القادة الأوروبيين في المحادثات، داعيا القادة الأوروبيين للعمل على إطار قابل للتنفيذ بشأن نشر قوة ضامنة في أوكرانيا.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر مستشار الأمن القومي الأوكراني أندريه يرماك، أن زيلينسكي يتطلع إلى لقاء الرئيس ترامب في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى أن ذلك الوقت ربما يكون خلال عيد الشكر بعد غد الخميس.

أجرى وزير الجيش الأمريكي دان دريسكول، محادثات مع وفد روسي بشأن خطة السلام في أوكرانيا، في دولة الإمارات.