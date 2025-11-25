مستشار زيلنسكي: هناك بنود في المقترح لا يمكن حسمها دون مشاركة أوروبية

كشف مستشار الرئيس الأوكراني أولكسندر بيفز، عن تطورات مهمة في مسار مفاوضات جنيف الجارية بشأن الأزمة الأوكرانية، مؤكداً أن الوفد الأوكراني نجح في تحسين بعض بنود الوثيقة المقدمة، حيث تم إدخال تعديلات جوهرية على عدد منها.

وأشار المستشار في تصريحات لقناة الجزيرة، إلى أن هناك نقاطاً في المقترح لا يمكن البت فيها دون مشاركة أوروبية، كونها تتعلق مباشرة بمصالح أوروبا ودورها في العملية التفاوضية، مضيفًا أن الولايات المتحدة استمعت إلى المقترحات الأوكرانية، معرباً عن أمله في التوصل إلى وقف لإطلاق النار قبل نهاية العام الجاري.

وأكد المستشار أن الوفد الأوكراني لم يحصل على تفويض لمناقشة أي تنازل عن الأراضي، مشدداً على أن هذا الملف يعد من صلاحيات الرئيس فولوديمير زيلينسكي وحده وليس من صلاحيات وفد التفاوض.

وأوضح أيضاً أن واشنطن مصرة على التوصل إلى السلام، معبراً عن ثقة بلاده في قدرتها على لعب دور مؤثر في التواصل مع روسيا ودفع العملية الدبلوماسية نحو حلول سلمية.