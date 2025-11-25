مقتل 6 أشخاص جراء هجمات روسية على أوكرانيا

كييف- (أ ب)

شنت روسيا موجة من الهجمات على أوكرانيا، اليوم الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص على الأقل في الهجمات التي استهدفت المباني السكنية والبنية التحتية للطاقة، فيما أسفر هجوم أوكراني في جنوب روسيا عن مقتل ثلاثة أشخاص وإلحاق أضرار بالمنازل، بحسب السلطات.

وأسفرت الهجمات الروسية عن انقطاع المياه والكهرباء والتدفئة في أجزاء من العاصمة كييف.

وأظهرت لقطات مصورة نُشرت عبر منصة تليجرام حريقا كبيرا يمتد في مبنى سكني مكون من تسعة طوابق في حي دنيبروفسكي شرقي كييف.

وأعلن عمدة كييف، فيتالي كليتشكو، مقتل شخصين وإصابة خمسة آخرين في حي دنيبروفسكي، وتعرض مبنى سكني آخر في حي بيشيرسك وسط المدينة لأضرار بالغة.

وأفاد رئيس الإدارة المدنية للعاصمة كييف، تيمور تكاتشينكو، بمقتل أربعة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم استهدف مبنى غير سكني في حي سفياتوشيني غربي كييف.

كما أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية عن تضرر البنية التحتية للطاقة، دون تحديد حجم الأضرار.

وأعلنت خدمات الطوارئ الأوكرانية إصابة ستة أشخاص، بينهم طفلان، جراء هجوم روسي على البنية التحتية للطاقة والموانئ في منطقة أوديسا.