الدفاع الروسية: إسقاط 249 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

كتب : مصراوي

10:31 ص 25/11/2025

وزارة الدفاع الروسية

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن قوات الدفاع الجوي الروسية تصدت لأحد أكبر الهجمات الأخيرة التي شنتها الطائرات المسيرة الأوكرانية خلال الليل، واعترضت ودمرت 249 طائرة مسيرة أوكرانية.

وقال البيان " خلال الليلة الماضية، من الساعة 23:00 بتوقيت موسكو [20:00 بتوقيت جرينتش] في 24 نوفمبر حتى الساعة 07:00 [04:00 بتوقيت جرينتش] صباح اليوم الثلاثاء، اعترضت أنظمة الإنذار الجوي ودمرت 249 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم إسقاط 116 طائرة مسيرة فوق البحر الأسود، و76 فوق إقليم كراسنودار، و23 فوق جمهورية القرم، و16 فوق مقاطعة روستوف، و7 فوق مقاطعة بريانسك، و4 فوق مقاطعة كورسك، و4 فوق بحر آزوف، و2 فوق مقاطعة بيلجورود، وواحدة فوق مقاطعة ليبسك.

وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرات مسيرة قوات الدفاع الجوي الروسية

