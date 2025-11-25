إعلان

متحدثة البيت الأبيض عن اغتيال الطبطبائي: ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها

كتب : مصراوي

03:47 ص 25/11/2025

هيثم علي الطبطبائي

علقت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، على الضربات الإسرائيلية الأخيرة في لبنان، مشيرة إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

قالت ليفيت: "لم أتحدث مع الرئيس عن هذه الضربة تحديدا، لكن الرئيس بالطبع يؤيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها والقضاء على أي تهديدات إرهابية في المنطقة".

جاء ذلك ردا على طلب التعليق على الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الضاحية الجنوبية في بيروت، يوم الأحد.

جدير بالذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن في أعقاب الضربة عن تصفية رئيس أركان "حزب الله" هيثم الطبطبائي، وفقا لروسيا اليوم.

