البيت الأبيض: ترامب يدعم حق إسرائيل للدفاع عن نفسها.. ومتفائل بشأن أوكرانيا

كتب-عبدالله محمود:

11:39 م 24/11/2025

البيت الأبيض

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفات، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب متفائل بشأن التوصل إلى صفقة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.


وأوضحت ليفات خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، أن هناك نقطتان فقط محل خلاف بين روسيا وأوكرانيا بشأن التوصل إلى اتفاق السلام، مؤكدة أن ترامب يريد أن يرى نهاية للحرب الروسية الأوكرانية.


وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إلى أن ترامب يمارس ضغوطا على كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أجل التوصل إلى اتفاق.


ونفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الأخبار المتداولة بشأن وجود اجتماع مرتقب بين ترامب وزيلينسكي خلال الأسبوع الجاري، قائلة: "لا يوجد اجتماع مقرر".


وفي سياق أخر، أضافت ليفات: "ننظر إلى نظام مادورو على أنه غير شرعي وترامب راض عن الضربات ضد إرهابيي المخدرات".


وأكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن ترامب يدعم حق إسرائيل للدفاع عن نفسها ووقف التهديدات التي تواجهها.


وعن مكالمة ترامب مع نظيرة الصيني، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، إن المكالمة كانت إيجابية وتمت خلالها مناقشة الملفات التجارية.

