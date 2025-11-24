قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، المقترح الأمريكي بشأن بإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأكد الكرملين في بيان له اليوم الإثنين، أن بوتين وأردوغان تبادلا الآراء هاتفيا حول التسوية السياسية والدبلوماسية للأزمة الأوكرانية في سياق المقترحات الأمريكية.

وخلال الاتصال، أكد بوتين اهتمام روسيا بتسوية الأزمة الأوكرانية وفقا للمقترحات الأمريكية بصيغتها الحالية.

ومن جانبه، أشار أردوغان، إلى أن تركيا على استعداد تقديم المساعدة بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية وتوفير منصة للمفاوضات في إسطنبول.

وأوضح أردوغان لبوتين أن تركيا ستواصل جهودها لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية عبر سلام عادل ودائم.