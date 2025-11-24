الرئيس الفنلندي: محادثات جنيف خطوة إلى الأمام

جنيف- (أ ب)

رحب مسؤولون أوروبيون، اليوم الاثنين، بما وصفوه بأنه خطوات في الاتجاه الصحيح خلال محادثات جرت في جنيف بشأن مقترحات السلام الأمريكية لإنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية، على الرغم من أن هذه المقترحات ينظر إليها على أنها منحازة بشدة لصالح روسيا بعد غزوها لأوكرانيا، لكنهم لم يقدموا سوى تفاصيل قليلة وحذروا من أن الطريق لا يزال طويلا أمام هذه المناقشات.

وقال الرئيس الفنلندي، ألكسندر ستوب، عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، مشيرا إلى الاجتماع الذي عقد أمس الأحد في سويسرا، "كانت المحادثات خطوة إلى الأمام، لكن لا تزال هناك قضايا رئيسية يتعين حلها".

وتناولت المحادثات خطة سلام مكونة من 28 بندا قدمتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وأثارت قلق كييف والعواصم الأوروبية لأنها تميل بشكل واضح نحو تلبية مطالب موسكو.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت المحادثات ستستمر اليوم الاثنين. والأهم أن الكرملين لم يبد رأيه بعد بشأن التطورات الأخيرة.

من جانبه، قال وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي قاد المحادثات في سويسرا، "قدم مساهمات إيجابية وحاسمة لضمان قبول هذه الخطة من قبل الجانبين الأوروبي والأوكراني".

وقال روبيو، أمس الأحد، إن المحادثات كانت "مثمرة للغاية" وشكلت اليوم الأكثر إنتاجية منذ "فترة طويلة جدا".

وأضاف روبيو "أشعر بتفاؤل كبير بإمكانية تحقيق إنجاز ما".