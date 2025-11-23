قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، إن اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت يتطلب توحيد كل الجهود خلف الدولة ومؤسساتها.

وأضاف سلام، في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن حماية اللبنانيين ومنع انزلاق البلاد إلى مسارات خطرة هي أولويات الحكومة اللبنانية خلال هذه المرحلة الدقيقة.

وأكد رئيس الوزراء اللبناني، أن الحكومة ستواصل العمل بشتى الوسائل السياسية والدبلوماسية من أجل حماية اللبنانيين ومنع أي تصعيد.

وفي وقت سابق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارات جوية على العاصمة اللبنانية بيروت استهدف خلالها عنصرًا بارزًا في حزب الله، وفقًا لمصدر أمني لبناني.

وأكد مصدر أمني لبناني لقناة الجزيرة، أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية، تمكنت من اغتيال القائد العسكري في حزب الله هيثم الطبطبائي.