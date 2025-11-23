إعلان

روبيو يصل جنيف للمشاركة في المحادثات بشأن أوكرانيا

كتب : مصراوي

11:30 ص 23/11/2025

ماركو روبيو

وكالات

قالت وكالة الصحافة الفرنسية، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو وصل جنيف للمشاركة في المحادثات بشأن خطة السلام في أوكرانيا.

ويعقد مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وأوكرانيا ومستشارو الأمن القومي من فرنسا وبريطانيا وألمانيا محادثات في مدينة جنيف السويسرية، اليوم الأحد، لمناقشة مسودة خطة واشنطن لإنهاء الحرب في أوكرانيا .

وأفادت وكالة "رويترز"، بأنه من المقرر أن يصل المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف بجانب روبيو للمشاركة في المحادثات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منح نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مهلة حتى يوم الخميس للموافقة على الخطة المكونة من 28 نقطة، والتي تدعو أوكرانيا إلى التنازل عن أراضٍ وقبول القيود على جيشها والتخلي عن طموحاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وفق الوكالة.

