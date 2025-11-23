كييف - (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و165 ألفا و260 فردا، من بينهم 920 قتلوا، أو أصيبوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الأحد.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية منذ بداية الحرب 11363 دبابة، منها دبابتان أمس السبت، و23615 مركبة قتالية مدرعة، و34585 نظام مدفعية، و1549 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق، و1248 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 428 طائرة حربية، و347 مروحية، و83338 طائرة مسيرة، و3981 صاروخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و67922 من المركبات وخزانات الوقود، و4003 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.