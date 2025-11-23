إعلان

الولايات المتحدة: مقترحات إنهاء حرب أوكرانيا ليست أمنيات روسية

كتب : مصراوي

05:52 ص 23/11/2025

حرب أوكرانيا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

نفت الولايات المتحدة، أن تكون مقترحات الإدارة الأمريكية بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي أمنيات روسية.

وشددت على أن الخطة المؤلفة من 28 بندا لإنهاء الحرب في أوكرانيا ليست "قائمة أمنيات" صاغها الكرملين، نافية الاتهامات التي وجهها أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي.

وكتب تومي بيجوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على منصة إكس: "هذا تزييف صارخ"، مضيفا: "كما أكد الوزير روبيو، وكذلك الإدارة الأمريكية بأكملها باستمرار، هذه الخطة أعدتها الولايات المتحدة، بمساهمات من قبل الروس والأوكرانيين معا".

كان أعضاء في مجلس الشيوخ قد صرحوا في وقت سابق، أن وزير الخارجية ماركو روبيو اتصل بهم وأبلغهم أن الرئيس دونالد ترامب يروج لـ"قائمة أمنيات روسية".

وفي مؤتمر أمني في كندا، قال السناتور المستقل عن ولاية مين أنجوس كينج، والسناتور الديمقراطية جين شاهين، والسناتور الجمهوري مايك راوندز من ساوث داكوتا، إنهم تحدثوا مع روبيو بعد أن تواصل مع بعضهم وهو في طريقه إلى جنيف لإجراء محادثات بشأن الخطة.

وقال كينج، إن روبيو أخبرهم أن الخطة "لم تكن خطة الإدارة" بل كانت "قائمة أمنيات للروس".

قال راوندز: "لم تكن هذه الإدارة مسؤولة عن هذا الإصدار في شكله الحالي"، مضيفا: "إنهم يريدون استخدامها كنقطة بداية".

وتابع راوندز: "لقد بدت وكأنها كتبت بالروسية في البداية".

وكان أعضاء مجلس الشيوخ قد قالوا في وقت سابق من يوم السبت، إن الخطة ستكافئ موسكو على عدوانها، وستوجه رسالة إلى القادة الآخرين الذين هددوا جيرانهم.

ويأتي اعتراض أعضاء مجلس الشيوخ على الخطة بعد انتقادات من مشرعين أمريكيين آخرين، من بينهم بعض الجمهوريين، الذين لا يملك أي منهم سلطة منعها، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حرب أوكرانيا أوكرانيا الحرب الأوكرانية الروسية الولايا المتحدة أمريكا

قد يعجبك

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
تحرك جديد من التعليم تجاه واقعة الاعتداء على أطفال مدرسة دولية
80 % زيادة في منسوب المياه.. الري تصدر بيانا هاما بشأن التصرفات الإثيوبية الأحادية حول تشغيل سد النهضة