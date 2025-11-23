الولايات المتحدة: مقترحات إنهاء حرب أوكرانيا ليست أمنيات روسية



وكالات

نفت الولايات المتحدة، أن تكون مقترحات الإدارة الأمريكية بشأن إنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي أمنيات روسية.

وشددت على أن الخطة المؤلفة من 28 بندا لإنهاء الحرب في أوكرانيا ليست "قائمة أمنيات" صاغها الكرملين، نافية الاتهامات التي وجهها أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي.

وكتب تومي بيجوت، المتحدث باسم وزارة الخارجية، على منصة إكس: "هذا تزييف صارخ"، مضيفا: "كما أكد الوزير روبيو، وكذلك الإدارة الأمريكية بأكملها باستمرار، هذه الخطة أعدتها الولايات المتحدة، بمساهمات من قبل الروس والأوكرانيين معا".

كان أعضاء في مجلس الشيوخ قد صرحوا في وقت سابق، أن وزير الخارجية ماركو روبيو اتصل بهم وأبلغهم أن الرئيس دونالد ترامب يروج لـ"قائمة أمنيات روسية".

وفي مؤتمر أمني في كندا، قال السناتور المستقل عن ولاية مين أنجوس كينج، والسناتور الديمقراطية جين شاهين، والسناتور الجمهوري مايك راوندز من ساوث داكوتا، إنهم تحدثوا مع روبيو بعد أن تواصل مع بعضهم وهو في طريقه إلى جنيف لإجراء محادثات بشأن الخطة.

وقال كينج، إن روبيو أخبرهم أن الخطة "لم تكن خطة الإدارة" بل كانت "قائمة أمنيات للروس".

قال راوندز: "لم تكن هذه الإدارة مسؤولة عن هذا الإصدار في شكله الحالي"، مضيفا: "إنهم يريدون استخدامها كنقطة بداية".

وتابع راوندز: "لقد بدت وكأنها كتبت بالروسية في البداية".

وكان أعضاء مجلس الشيوخ قد قالوا في وقت سابق من يوم السبت، إن الخطة ستكافئ موسكو على عدوانها، وستوجه رسالة إلى القادة الآخرين الذين هددوا جيرانهم.

ويأتي اعتراض أعضاء مجلس الشيوخ على الخطة بعد انتقادات من مشرعين أمريكيين آخرين، من بينهم بعض الجمهوريين، الذين لا يملك أي منهم سلطة منعها، وفقا لسكاي نيوز.