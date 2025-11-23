

أعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، عن اعتقاده بأن الأمير السابق أندرو، شقيق الملك تشارلز الثالث، يجب أن يشهد أمام الكونجرس الأمريكي في قضية الممول جيفري إبستين المثيرة للجدل.

جاء ذلك بعد أن أفادت صحيفة "تايمز"، أن أندرو تجاهل استدعاء الكونجرس للإدلاء بشهادته في قضية إبستين، حيث كان الموعد النهائي للرد هو 20 نوفمبر.

ونقلت الصحيفة عن ستارمر قوله: "المبدأ العام الذي أتبعه منذ فترة طويلة جدا هو أن أي شخص لديه معلومات ذات صلة بمثل هذه القضايا يجب أن يشهد أمام من يحتاجها".

وشدد على أن القرار النهائي يعود إلى أندرو نفسه، في تصريح يسلط الضوء على موقف الحكومة البريطانية من هذه القضية الحساسة.

يذكر أن أندرو كان في المركز من فضيحة بشأن علاقاته مع الممول الأمريكي المثير للجدل جيفري إبستين.

ففي أكتوبر، أفادت صحيفة "ديلي ميل"، أن أندرو كان قد أكد سرا لإبستين في عام 2011 بأنهما سيواجهان الفضيحة معا بعد نشر وسائل الإعلام صورة لأندرو برفقة مراهقة.

واكتسب أندرو سمعة سيئة عقب اتهامات بالاغتصاب من قبل الناشطة في مجال حقوق الإنسان فيرجينيا جوفري، حيث ادعت أن دوق يورك اغتصبها في لندن عندما كانت تبلغ من العمر 17 عاما.

وفي مارس 2022، أفادت وسائل الإعلام، أن أندرو دفع تعويضا لجوفري، وتم إيقاف الإجراءات القانونية، لكنه لم يعترف بالذنب.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن التعويض قد يكون وصل إلى 12 مليون جنيه إسترليني.

وعلى خلفية الفضيحة الناتجة عن الاتهامات والإجراءات القانونية التي تلت ذلك، أعلن قصر بكنغهام أن أندرو حُرم من الألقاب الفخرية والرعاية الملكية.

وفي 30 أكتوبر، أعلن قصر بكنجهام أن الملك تشارلز الثالث بدأ عملية رسمية لحرمان أندرو من ألقابه، بما في ذلك فقدان شقيق الملك لقب الأمير.

يأتي تصريح ستارمر في وقت تتصاعد فيه الضغوط الدولية على الأمير أندرو للإدلاء بشهادته حول علاقته بإبستين، بينما تستمر العواقب القانونية والملكية المترتبة عن هذه القضية التي ما زالت تثير الجدل، وفقا لروسيا اليوم.