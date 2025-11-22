حماس تكشف حقيقة تعليق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

قال القيادي في حركة حماس موسى أبو مرزوق، إن إسرائيل تسعى إلى إفشال خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتنفيذ قرار مجلس الأمن، بهدف التهرب من استحقاقات المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأضاف أبو مرزوق في تصريحات لقناة "الجزيرة"، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يختلق الذرائع سعياً لخرق اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً التزام حركة حماس بالاتفاق وحرصها على إنجاحه لوضع حد لحرب الإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني.

حماس تنفي تعليق اتفاق وقف إطلاق النار

ونفى أبو مرزوق صحة التقارير التي تحدثت عن تعليق حماس اتفاق وقف إطلاق النار أو العودة إلى القتال في غزة، واصفاً تلك المزاعم بأنها "محض كذب" وترويج إسرائيلي لا أساس له من الصحة.

وشدد على أن الحركة لا تنوي الاصطدام بالقوة الدولية المزمع تشكيلها لحفظ السلام في غزة، مؤكداً أن كل ما تروج له إسرائيل بشأن استئناف حماس للقتال يهدف لتقويض جهود السلام وتعطيل مسار الاتفاق.

نتنياهو يتهم حماس بخرق الهدنة

وفي السياق ذاته، اتهم مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حركة المقاومة الفلسطينية حماس بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، بحسب ما ورد في بيانه.

وزعم المكتب أن حماس دفعت بمقاتلين إلى داخل المناطق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال خلف الخط الأصفر، مضيفاً أن القوات الإسرائيلية قتلت خمسة من كبار عناصر الحركة رداً على ذلك.

كما ادّعى مكتب نتنياهو أن إسرائيل التزمت بالكامل ببنود وقف إطلاق النار، بينما لم تلتزم حماس بالاتفاق، وفق وصفه.

وفي المقابل، ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي عشرات الغارات على مناطق متعددة في القطاع، ما أسفر عن استشهاد العشرات من الفلسطينيين، في خرق واضح للاتفاق.