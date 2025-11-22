وزير الخارجية يدعو إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة

كتبت- أسماء البتاكوشي:

دعا وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي اليوم السبت، إلى سرعة تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمسؤوليتها ومهامها.

جاء ذلك خلال لقاء عبد العاطي اليوم مع جوناثان باول مستشار الأمن القومي البريطاني، وذلك على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا، وفق بيان للخارجية .

وأكد عبد العاطي، خلال اللقاء، أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ، وبدء خطوات التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مشدداً على ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الخاص بغزة .

واستعرض عبد العاطي الترتيبات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، والتطلع إلى مشاركة المملكة المتحدة في المؤتمر لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

كما تناول اللقاء التطورات في السودان، حيث أطلع عبد العاطي المسؤول البريطاني على الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية لدعم التهدئة والتوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، مجدداً التأكيد على أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره، مؤكداً موقف مصر الثابت والداعم للشعب السوداني ومؤسساته الوطنية.