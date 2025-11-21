إعلان

حماس: إسرائيل تكثف عمليات نسف وتدمير المباني السكنية خلف الخط الأصفر

كتب-عبدالله محمود:

07:36 م 21/11/2025

حازم قاسم الناطق باسم حركة حماس

قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس حازم قاسم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف عمليات نسف وتدمير المباني السكنية خلف الخط الأصفر شرقي قطاع غزة.

وأكد قاسم، في تصريحات إعلامية اليوم الجمعة، أن تدمير المباني السكنية خلف الخط الأصفر يشكل خرقا لاتفاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وطالب الناطق باسم حماس من الوسطاء بالتحرك سريعًا وبشكل حقيقي لوقف تجاوزات إسرائيل المتعمدة.

وفي سياق منفصل، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن وزير خارجية إسرائيل جدعون ساعر، بأن أمريكا لا تتخذ القرارات في غزة نيابة عن إسرائيل، مؤكدًا أن قوات الاحتلال ردت بقوة عند وقع الخروقات.

وقال وزير خارجية إسرائيل، إن واشنطن ستدعم استئناف العمل العسكري في غزة إذا لم تنزع حماس سلاحها.

حازم قاسم تدمير المباني السكنية خلف الخط الأصفر جيش الاحتلال الإسرائيلي عمليات نسف وتدمير المباني السكنية اتفاق ترامب بشأن وقف إطلاق النار بغزة

