صحة غزة: التعرف على 99 جثمانا من أصل 330 سلمها الصليب الأحمر

وكالات

قالت إدارة لجنة الجثامين بوزارة الصحة في قطاع غزة، إنه جرى التعرف على 99 جثمانًا من أصل 330 جثمانًا لفلسطينيين تم استلامها من اللجنة الدولية للصليب الأحمر حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم الأدلة الجنائية بالقطاع محمود عاشور، في تصريح صحفي اليوم الجمعة، أن الطواقم المختصة تواصل العمل بشكل مكثف للتعرف على مزيد من جثامين الشهداء، تمهيدًا لتسليمها لذويهم أو دفنها وفق الإجراءات المعتمدة.

وكانت اللجنة نشرت صورًا لهذه الجثامين على موقع "صحتي" التابع لوزارة الصحة لإتاحة الفرصة للأهالي للتعرف عليها وتحديد هويتها، بعد امتناع جيش الاحتلال من إرفاق قائمة بالبيانات الشخصية للشهداء.