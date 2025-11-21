عمان- (أ ش أ)



بدأت في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم /الجمعة/ بالتوقيت المحلي للأردن، عملية التصويت لأبناء الجالية المصرية، في أول أيام تصويت المصريين بالخارج في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025.



وقام السفير خالد الأبيض سفير مصر لدى الأردن ورئيس اللجنة الانتخابية، قبيل بدء عملية التصويت، بالإشراف والتأكيد على توافر كافة التسهيلات أمام الناخبين، بما يضمن قيامهم بالإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية التي تستمر لمدة يومين بكل سهولة ويسر.



وأنهت السفارة المصرية لدى الأردن، جميع الاستعدادات الخاصة باستقبال أبناء الجالية المصرية بالمملكة؛ للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، حيث يقوم المصريون في الأردن بالإدلاء بأصواتهم في مقر السفارة المصرية في عمان، و في مقر القنصلية في العقبة، باستخدام جواز السفر المصري الساري أو بطاقة الرقم القومي الأصلية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت الجدول الزمني لانتخابات مجلس النواب 2025، سواء في الداخل أو الخارج على مرحلتين، الأولى منها في 14 محافظة، والثانية في 13 محافظة والتي تجرى فيها الانتخابات في الخارج يومي 21 و22 نوفمبر الجاري وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر على أن تنظم جولة الإعادة خارج مصر يومي 15 و16 ديسمبر المقبل، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر.