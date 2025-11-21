برلين- (أ ش أ)



قال رئيس الجالية المصرية في ألمانيا، علاء ثابت، إن المصريين بالخارج يمتلكون درجة عالية من الوعي بأهمية المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب 2025.



وأضاف ثابت - في تصريح لبرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى بالتلفزيون المصري اليوم الجمعة- أن مشاركة المصريين بالخارج في هذا الاستحقاق الدستوري الهام تدعم شعورهم بالانتماء للوطن الأم، مؤكدا وجود تعاون كبير بين السفارة المصرية في ألمانيا والجالية المصرية لإتاحة المعلومات الكافية لتسهيل عمليات الاقتراع على الناخبين.



وأكد أن البعثة الدبلوماسية المصرية في ألمانيا تبذل جهودا كبيرة من أجل تيسير عملية الاقتراع في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بالخارج، متوقعا أن يزيد الإقبال عقب انتهاء المصريين من عملهم بعد الساعة الخامسة مساء لأن يوم الجمعة هو يوم عمل في ألمانيا.