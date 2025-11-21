قوات إسرائيلية تتوغل مجدداً في ريف القنيطرة السوري

دمشق- (د ب أ)

توغلت قوات إسرائيلية مجدداً في محيط قرية صيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا، حسبما أفادت قناة الإخبارية السورية اليوم الجمعة.

وذكرت القناة أن قوات إسرائيلية أقامت حاجزاً عسكرياً مؤقتاً يفصل بين صيدا ومزرعة المغاترة.

ويعد هذا التوغل هو الثاني في قرية صيدا الحانوت خلال الشهر الجاري، إذ توغلت قوة من الجيش الإسرائيلي مكونة من خمس آليات في 16 نوفمبر في القرية، قبل أن تنسحب بعد فترة وجيزة.

وتواصل قوات الجيش الإسرائيلي اعتداءاتها داخل الأراضي السورية في الأسابيع الماضية، إذ سبق وأن توغلت في 15 نوفمبر الجاري في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي واعتقلت خلال التوغل أربعة مواطنين.

وفي اليوم ذاته، توغلت لدورية تابعة لقوات الجيش الإسرائيلي في أطراف قرية معرية الواقعة في منطقة حوض اليرموك في ريف محافظة درعا الغربي.