فرنسا: سنقترح فرض عقوبات على شقيق حميدتي بسبب انتهاكاته في السودان

قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الخميس، إن الوضع في السودان يزداد سوءا خاصة في مدينة الفاشر.

وأشار بارو، إلى أن فرنسا ستقترح فرض عقوبات على الرجل الثاني في قوات الدعم السريع شقيق حميدتي، عبد الرحيم دقلو بسبب الانتهاكات في السودان.

وأكد بارو، أن الفظائع التي ارتكبتها قوات الدعم السريع بالسودان يجب ألا تمر دون عقاب.

وذكر دبلوماسيون أوروبيون، مساء الأربعاء، أن من المتوقع أن يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شقيق حميدتي، وفقا لـ"رويترز".

ورجح الدبلوماسيون، أن يوافق وزراء الخارجية الأوروبيين على فرض العقوبات على عبد الرحيم دقلو، بسبب اتهامات بارتكاب جرائم تنتهك حقوق الإنسان في السودان.

وأوضحوا أن العقوبات تشمل حظر السفر إلى الدول الأوروبية ومصادر أي أصول يملكها داخل الاتحاد.