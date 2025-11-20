إعلان

تصادم قطارين بجمهورية التشيك يسفر عن إصابة العشرات

كتب : مصراوي

10:33 ص 20/11/2025

تصادم قطارين

براغ- (أب)

قال مسؤولون إن قطارا سريعا اصطدم بقطار ركاب آخر في جنوب جمهورية التشيك اليوم الخميس، مما أسفر عن إصابة العشرات.

وقد وقع الحادث بالقرب من مدينة تشيسكي بوديوفيتسه نحو الساعة السادسة وعشرين دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي.

وقالت هيئة الإنقاذ إن شخصين أصيبا بإصابات خطيرة، في حين أصيب 40 آخرون بإصابات خفيفة.

وتوقفت حركة القطارات بين تشيسكي بوديوفيتسه ومدينة بلزين، ومن غير المتوقع استئنافها حتى بعد منتصف اليوم.

وبدأت السلطات التحقيق لتحديد سبب التصادم.

جمهورية التشيك إصابة العشرات تصادم قطارين

