إعلان

أمريكا والصين تتفقان على إنشاء قناة اتصال عسكرية مباشرة

كتب : مصراوي

09:30 م 02/11/2025

أمريكا والصين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

واشنطن - (د ب أ)

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الأحد، اتفاق الولايات المتحدة والصين على إنشاء قناة اتصال مباشرة بين جيشي البلدين بهدف المساعدة في تجنب النزاعات.

وأوضح هيجسيث في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن الهدف من هذه القنوات هو "تفادي التصعيد وحل أي مشكلات قد تنشأ"، مضيفًا أن البلدين اتفقا على أن "السلام والاستقرار والعلاقات الطيبة هي الطريق الأفضل"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار هيجسيث إلى أن مسؤولين من كلا البلدين سيعقدون مناقشات لتحديد تفاصيل آلية التواصل بين الجانبين.

وكان وزير الحرب الأمريكي ووزير الدفاع الصيني دونج جون قد التقيا في كوالالمبور يوم الجمعة، وذلك بعد يوم واحد من القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية، والتي شهدت اتفاقا تاريخيا على هدنة تجارية تهدف إلى استقرار العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ودعا هيجسيث أمس السبت دول جنوب شرق آسيا إلى تعزيز التعاون البحري لمواجهة ما وصفه بتصاعد العدوان الصيني في بحر الصين الجنوبي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أمريكا والصين وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث وزير الدفاع الصيني إنشاء قناة اتصال عسكرية مباشرة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان