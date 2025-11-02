أمريكا والصين تتفقان على إنشاء قناة اتصال عسكرية مباشرة

واشنطن - (د ب أ)

أعلن وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث، اليوم الأحد، اتفاق الولايات المتحدة والصين على إنشاء قناة اتصال مباشرة بين جيشي البلدين بهدف المساعدة في تجنب النزاعات.

وأوضح هيجسيث في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي أن الهدف من هذه القنوات هو "تفادي التصعيد وحل أي مشكلات قد تنشأ"، مضيفًا أن البلدين اتفقا على أن "السلام والاستقرار والعلاقات الطيبة هي الطريق الأفضل"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وأشار هيجسيث إلى أن مسؤولين من كلا البلدين سيعقدون مناقشات لتحديد تفاصيل آلية التواصل بين الجانبين.

وكان وزير الحرب الأمريكي ووزير الدفاع الصيني دونج جون قد التقيا في كوالالمبور يوم الجمعة، وذلك بعد يوم واحد من القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينج في كوريا الجنوبية، والتي شهدت اتفاقا تاريخيا على هدنة تجارية تهدف إلى استقرار العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم.

ودعا هيجسيث أمس السبت دول جنوب شرق آسيا إلى تعزيز التعاون البحري لمواجهة ما وصفه بتصاعد العدوان الصيني في بحر الصين الجنوبي.