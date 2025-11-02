إعلان

حماس تعلن استشهاد الأسير غوادرة في سجون الاحتلال

كتب : مصراوي

07:12 م 02/11/2025

الأسير محمد حسين غوادرة

وكالات

أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، استشهاد الأسير محمد حسين غوادرة داخل سجون الاحتلال الإسرائيلية.

وقالت حماس خلال بيان لها اليوم الأحد، إن استشهاد غوادرة داخل سجون الاحتلال جريمة جديدة ترتكبها إسرائيل في حق أسرانا الأبطال.

وفي وقت سابق، قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية توافق على دخول حركة حماس مع الصليب الأحمر الدولي منطقة "الخط الأصفر" للبحث عن جثث أسرى إسرائيليين مفقودين في غزة.

وأمس السبت، أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، جاهزية طواقمها للعمل على استخراج جثث أسرى "العدو" داخل الخط الأصفر في إطار إنهاء هذا الملف.

وطالبت القسام، في بيان لها السبت، الوسطاء والصليب الأحمر الدولي بتوفير المعدات والطواقم للعمل على انتشال كل الجثث.

وقالت الكتائب، إنها سلمت أمس 3 جثامين مجهولة الهوية للعدو لفحصها لقطع الطريق على ادعاءاته.

