نتنياهو: الفيديو المسرب من السجن ألحق ضررا "خطيرا" بصورة إسرائيل

(د ب أ)

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن تسريب مقطع فيديو من مركز احتجاز يظهر اعتداء جنسيا على معتقل فلسطيني ربما كان "أكبر هجوم على العلاقات العامة" تتعرض له إسرائيل منذ تأسيسها.

وأدلى نتنياهو بهذه التصريحات خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم الأحد، في إشارة إلى مقطع الفيديو الذي أثار غضبا بعد أن بثته قناة 12 التلفزيونية الإسرائيلية في أغسطس من العام الماضي

وكانت المدعية العسكرية العامة الميجور جنرال "يفعات تومر يروشالمي" استقالت يوم الجمعة الماضية، بسبب الواقعة التي حدثت في مركز اعتقال سدي تيمان.

واتهمت منظمة العفو الدولية المعنية بحقوق الإنسان إسرائيل بإساءة معاملة وتعذيب السجناء الفلسطينيين من قطاع غزة في مركز اعتقال سدي تيمان.