ترامب: سنبرم شراكات غير مسبوقة مع السعودية في مجال الطاقة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأربعاء، إن لدى الولايات المتحدة عدد كبير من مصانع الذكاء الاصطناعي، مؤكدا تفوق بلاده على الصين في هذا المجال.

وأشار ترامب في كلمته خلال منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في واشنطن، إلى أنه أنهى القيود التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن على الذكاء الاصطناعي.

وأوضح ترامب، أنه يعمل على بناء العديد من المصانع الجديدة في الولايات المتحدة بعضها للصواريخ ورقائق الكمبيوتر، مشيرا إلى أن هناك انخفاض في نسبة التضخم وأن الولايات المتحدة أصبحت أكثر الدول جاذبية في العالم.

وأعلن الرئيس الأمريكي، تحقيق استثمارات بقيمة 18 تريليون دولار خلال 9 أشهر فقط، كما حقق أكبر تخفيضات ضريبية في تاريخ الولايات المتحدة.

وأكد ترامب، على أنه هو من أوقف حملة بايدن للقضاء على قطاع النفط والغاز، مضيفا "سنبرم شراكات غير مسبوقة مع السعودية في مجال الطاقة، وطلبت بناء محطات لتوليد الطاقة الكهربائية".

في الوقت نفسه، حذّر ترامب الشركات التي تنقل مصانعها من الأراضي الأمريكية، متوعدا بفرض رسوم جمركية عليها بنسبة 25%، مضيفا "كنا نقود قطاع السيارات لمدة 50 عاما قبل أن تنافسنا العديد من الدول والآن بدأت شركات السيارات بالعودة إلى بلادنا".