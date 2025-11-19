البث العبرية: إسرائيل أبلغت أمريكا قبل قصف غزة

نقلت هيئة البث العبرية عن مصادر إسرائيلية أنه تم إبلاغ القيادة الأمريكية مسبقًا، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي سيقوم بشن غارات جوية على قطاع غزة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أنه تم إبلاغ القيادة الأمريكية بشأن الهجمات الإسرائيلية في غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه تم استهداف قيادات من حركة المقاومة الإسلامية حماس بغزة.

وأوضح مصدر أمني، الإذاعة جيش الاحتلال، أن سلاح الجو الإسرائيلي استهدف اجتماعا لقيادات عسكرية في حماس بحي الزيتون شرق مدينة غزة.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية، أنه من بين قيادات حماس المستهدفة قائد كتيبة الزيتون ورئيس الوحدة البحرية.

ومن جانبها، ذكرت وزارة الصحة بغزة، أنه استشهد نحو 19 فلسطينيا في غارات الاحتلال على مدينة غزة وخان يونس.