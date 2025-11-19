إعلان

بن سلمان لمراهنين على ملابسه خلال لقاء ترامب: أعتذر عن خسارتكم.. ربما في المرة القادمة

كتب : مصراوي

08:50 ص 19/11/2025

ترامب وبن سلمان

وكالات

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مازحا، إنه قد يستبدل لباسه التقليدي ببدلة في اجتماعه المقبل مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأضاف بن سلمان في حفل عشاء بالبيت الأبيض: "قبل أن آتي إلى هنا، أخبرني أحدهم بوجود مواقع مراهنات، حيث كانوا يراهنون على ما إذا كنت سأرتدي بدلة سوداء أريد أن أقول لهم: "أعتذر عن خسارتكم. ربما في المرة القادمة".

وكان الرئيس ترامب استقبل بن سلمان في البيت الأبيض بمراسم استقبال مهيبة، في أول زيارة له منذ 7 سنوات.

وشهدت المناسبة رفع أعلام البلدين في أرجاء البيت الأبيض، فيما شهدت سماء العاصمة واشنطن استعراضا جويا تزامن مع وصول ولي العهد السعودي.

وجرى خلال الاستقبال تبادل حديث بين ترامب وولي العهد السعودي، في أجواء وصفت بأنها تعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وفقا لروسيا اليوم.

