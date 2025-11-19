وكالات

أظهر تقرير حكومي، اليوم الأربعاء، أن موجة جديدة من الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة في وسط فيتنام منذ مطلع الأسبوع أودت بحياة ما لا يقل عن 8 أشخاص، فيما حذر متعاملون من أنها قد تعيق حصاد البن.

ومنذ ليل السبت، تجاوز هطول الأمطار 1100 ملليمتر في أجزاء عدة من وسط فيتنام.

والمنطقة موطن لحزام إنتاج البن الرئيسي، بالإضافة إلى أكثر الشواطئ شعبية في البلاد، لكنها معرضة بشدة للعواصف والفيضانات.

وقالت الحكومة في التقرير، إن من بين الوفيات 6 من ركاب الحافلة الذين لقوا حتفهم في انهيار أرضي مساء الأحد.

ولا يزال 7 أشخاص في عداد المفقودين، من بينهم 3 دفنوا تحت انهيار أرضي في دانانغ.

وقال تاجر بن مقيم في المقاطعة: "بعض مزارع البن في المناطق المنخفضة في داك لاك غارقة في مياه الفيضانات".

وذكر تاجر آخر مقيم في داك لاك، إن الأمطار الغزيرة مستمرة هناك، مما أدى إلى إبطاء الحصاد.

وأضاف التاجر: "حصد المزارعون في المقاطعة ما بين 10 و15% من حبوب البن وهم بحاجة إلى أشعة الشمس لتجفيفها".

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الحكومية يوم الأربعاء منازل في قرى عدة بوسط فيتنام غمرتها المياه حتى السطح بينما كان السكان الذين تقطعت بهم السبل يطلبون المساعدة.

وذكرت وكالة الأنباء الفيتنامية، أن السلطات أجلت مئات العائلات خلال الليل من منازلهم التي غمرتها الفيضانات.

وفي مقاطعة جيا لاي القريبة، اضطرت المدارس أيضا إلى إغلاق أبوابها يوم الأربعاء، مما أثر على 26 ألف طالب.

وفي مدينة هوي آن القديمة المدرجة على قائمة منظمة التربية والعلم والثقافة "يونسكو"، ارتفع منسوب المياه مرة أخرى عقب جولة سابقة من الفيضانات قبل أسبوعين.

وتظهر صور وسائل الإعلام السياح والسكان وهم يتنقلون في شوارع هوي آن على متن القوارب، ويمرون بالمقاهي المغمورة والمنازل الخشبية التي تعود إلى قرون مضت.

وحذرت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية من حدوث المزيد من الفيضانات والانهيارات الأرضية يوم الأربعاء، مع توقعات باستمرار هطول الأمطار الغزيرة في المنطقة، وفقا للغد.