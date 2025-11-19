

وكالات

قال مسؤولون، اليوم الأربعاء، إن طائرات مسيرة روسية قصفت مباني في خاركيف، ثاني أكبر مدن أوكرانيا، مما أدى إلى إصابة 32 شخصا، بينهم طفلان، واندلاع حرائق، مما اضطر عشرات السكان إلى الفرار من منازلهم.

وقال حاكم المنطقة أوليه سينييوبوف، إن القوات الروسية أطلقت 19 طائرة مسيرة على مناطق سلوبيدسكي وأوسنوفيانسكي ونيميسليانسكي بعد منتصف الليل، مضيفا أن 6 من الجرحى نقلوا إلى المستشفى.

وتبعد خاركيف نحو 30 كيلومترا من الحدود الروسية، وقاومت بنجاح الاستيلاء عليها في المراحل الأولى من الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022، ولا تزال هدفا متكررا للهجمات الجوية الروسية.

وأفاد رئيس بلدية خاركيف إيهور تيريخوف، أن طائرة مسيرة أخرى ضربت منطقة خارج منشأة طبية، مما أدى إلى إصابة طبيب وإلحاق أضرار بالمبنى والسيارات القريبة.

ولم يصدر أي تعليق بعد من روسيا بشأن الهجمات.

وينفي كلا الجانبين استهداف المدنيين في الحرب، لكن الآلاف لقوا حتفهم خلال الصراع المستمر منذ نحو 4 سنوات، وغالبيتهم العظمى من الأوكرانيين.

وأمس الثلاثاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

وأوضح البيان: "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي ودمرت 31 طائرة بدون طيار أوكرانية: تم إسقاط 10 طائرات بدون طيار فوق منطقتي فورونيج وتامبوف، و3 فوق منطقتي روستوف وياروسلافل، و2 فوق منطقة سمولينسك، وواحدة فوق مناطق بريانسك وكورسك وأوريول"، حسبما ذكرت الإدارة العسكرية.

ورصد الجيش الروسي ودمر مجموعة عسكرية أوكرانية على مشارف جنوب غربي كوبيانسك.

وأوضحت الجنود الأوكرانيون، كانوا مختبئين في غابة على المشارف الجنوبية الغربية لمدينة كوبيانسك، وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 20 جنديًا، لافتة إلى أن الهجوم تم عبر شن قصف مدفعي وطائرات مسيرة.

في السياق، قال الرئيس الذي عينته موسكو على الأجزاء الخاضعة لسيطرتها من منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا، دينيس بوشيلين، الثلاثاء، إن هجوما أوكرانيا غير مسبوق خلال الليل ألحق أضرارا بمحطتي طاقة حرارية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من البلدات.

وأوضح بوشيلين، أن الغلايات ومحطات تنقية المياه في المحطتين توقفت عن العمل، وأن أطقم الطوارئ تعمل على استعادة الإمدادات.

وأول أمس الإثنين، قال بوشلين: إن الهجوم الذي شنته طائرات أوكرانية مسيرة على البنية التحتية للطاقة أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن نحو 500 ألف شخص في مناطق عدة.

وكثفت كييف من هجماتها بالطائرات المسيرة والصواريخ بعيدة المدى على محطات الطاقة والبنية التحتية في الأجزاء التي تسيطر عليها روسيا في دونيتسك في الأسابيع القليلة الماضية، في محاولة لتعطيل الخدمات اللوجستية العسكرية وتقويض قدرة موسكو على مواصلة الحرب، وفقا للغد.