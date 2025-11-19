ما أبرز الاتفاقيات الموقعة في القمة السعودية الأمريكية؟

وكالات

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إذ عقد الطرفان القمة السعودية- الأمريكية.

قالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، إنه جرت لولي العهد السعودي مراسم استقبال رسمية، إذ رافقت الخيالة موكبه، ومن ثم جرى استعراض حرس الشرف، فيما عزفت الفرقة العسكرية الموسيقى، وأطلقت المدفعية 19 طلقة ترحيبا بالأمير محمد بن سلمان، كما التقطت الصور التذكارية عند مدخل البيت الأبيض.

وأقيم أيضا عرض عسكري جوي حلقت خلاله مجموعة من الطائرات الحربية في سماء العاصمة واشنطن ترحيبا بولي العهد السعودي.

وبعد جولة في البيت الأبيض، عقدت القمة السعودية - الأمريكية برئاسة الأمير محمد بن سلمان وترامب، إذ جرى خلالها استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود المشتركة لتطوير مستوى الشراكة الاستراتيجية بين واشنطن والرياض في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك والجهود المبذولة بشأنها.

وفي ختام القمة، وقع ولي العهد السعودي والرئيس ترامب على اتفاقية الدفاع الاستراتيجي.

كما تم التوقيع بين الجانبين على عدد من الاتفاقيات والمذكرات الثنائية على النحو التالي:

- الشراكة الاستراتيجية للذكاء الاصطناعي.

- البيان المشترك لاكتمال المفاوضات بشأن التعاون في الطاقة النووية المدنية.

- الإطار الاستراتيجي للشراكة في تأمين سلاسل الإمداد لليورانيوم والمعادن والمغانط الدائمة والمعادن الحرجة.

- اتفاقية تسهيل إجراءات تسريع الاستثمارات السعودية.

- ترتيبات الشراكة المالية والاقتصادية من أجل الازدهار الاقتصادي.

- الترتيبات المتعلقة بالتعاون في قطاع هيئات الأسواق المالية.

- مذكرة تفاهم في مجال التعليم والتدريب.

- الرسائل المتعلقة بمعايير سلامة المركبات.

قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إن الولايات المتحدة والسعودية، وقعتا على عدد من مذكرات التعاون، لافتا إلى أن واشنطن والرياض وقعتا على "مذكرة تفاهم تاريخية في مجال الذكاء الاصطناعي".

وأضاف البيت الأبيض أن الجانبين وقعا تشمل اتفاقية للتعاون النووي المدني وأخرى في مجال المعادن الحرجة، مشيرا إلى أن ترامب وافق على صفقة مبيعات دفاعية ضخمة تشمل تسليم طائرات إف-35 مستقبلا.

وأكد أن ترامب توصل إلى اتفاق مع السعودية لشراء نحو 300 دبابة أمريكية، موضحا أن أمريكا والسعودية اتفقتا على تعزيز تواصلهما في الأسابيع المقبلة بشأن قضايا التجارة.

كان الأمير محمد بن سلمان، قد أكد في وقت سابق، أن المملكة تعتزم رفع حجم استثماراتها في الولايات المتحدة لتصل إلى نحو تريليون دولار.

وأوضح ولي العهد السعودي خلال لقاء ثنائي مع الرئيس ترامب في البيت الأبيض، أن السعودية يمكنها زيادة استثماراتها الحالية في الولايات المتحدة لتصل إلى تريليون دولار.

وقال: " لدينا استثمارات على مختلف الأصعدة والقطاعات التي تربطنا مع الولايات المتحدة".

وأضاف: "أن الولايات المتحدة دولة مهمة تمتلك اقتصادا قويا ومهم لنا أن نستثمر معها في مختلف القطاعات".

من جانبه، قال ترامب، إنه عقد اجتماعا رائعا مع الأمير محمد بن سلمان، لافتا إلى أن المملكة ستستثمر نحو 600 مليار دولار في الولايات المتحدة، مع الأمل بأن ترتفع إلى تريليون دولار.

وأعرب ترامب عن تقديره للاستتثمارات السعودية في أميركا، مؤكدا أن التعاون المشترك بين البلدين سيفتح آفاقا واسعة لخلق فرص عمل جديدة في البلاد، مشددا على أنه: "لدينا تحالف عظيم واستراتيجي مع السعودية وسيجمعنا شراكات واتفاقيات أضخم في القادم".

أشار ترامب إلى إن المملكة ستحظى بأفضل الأسلحة والمعدات العسكرية الدفاعية في العالم، وفقا لسكاي نيوز.